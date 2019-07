Hitzeschock 29. Juli 2019 20:19; Akt: 29.07.2019 20:22 Print

Vater sperrt Sohn (2) stundenlang ein - tot

Tragischer Fall in Essen: Ein zweijähriger Bub dürfte an einem Hitzeschock gestorben sein, nachdem er in einem heißen Zimmer eingesperrt war.