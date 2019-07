Karussell bricht in der Luft auseinander – 1 Tote

Eine Fahrt auf einer Attraktion in einem usbekistanischen Vergnügungspark endet in einer Katastrophe: Ein vollbesetztes 360-Grad-Karussell bricht in der Luft auseinander. Der Teil mit den Parkbesuchern knallt auf dem Boden auf.

Eine Videoaufnahme auf der Plattform "LiveLeak" zeigt den Moment des Unglücks. Darin sind die Schreie der Menschen zu hören.

Laut einem Bericht des "Daily Star" soll dabei eine 19-jährige Frau ums Leben gekommen sein. Weitere Fahrgäste seien verletzt worden.

Der Vergnügungspark Istiklol liegt in der Provinzhauptstadt Jizzax der ehemaligen sowjetischen Teilrepublik Usbekistan.

(chk)