Familie Trump verklagt die Deutsche Bank

US-Präsident Donald Trump und seine Kinder haben gegen die Deutsche Bank sowie das Finanzhaus Capital One Unterlassungsklage eingereicht. Damit Trump und seine Kinder, Eric, Ivanka und Donald Jr. wollen sie die Herausgabe von Finanzunterlagen an zwei Komitees des US-Kongresses verhindern, berichtet CNN.

Das Geldhaus gehört zu Trumps Kreditgebern. Bereits vergangene Woche hatte Trump ähnliche Klagen gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie das Aufsichtskomitee des Repräsentantenhauses einreichen lassen.

Demokraten wollen Einblick in Finanzen

Die Demokraten im US-Kongress fordern im Zuge ihrer Untersuchungen zu Trumps Finanzgeschäften die Herausgabe von Finanzdaten. Dabei geht es um die Frage, ob andere Staaten versucht haben, die Politik der USA zu beeinflussen – allen voran Russland.

In der Klage bezeichnen Trump und seine Kinder die Aufforderungen als "Einmischung" und "zu weitgehend". Diese verfolgten das Ziel, Trump zu "belästigen" und seine persönlichen Finanzen zu "durchwühlen", heißt es in der in New York eingereichten Klage im Namen des Trump-Clans sowie sieben seiner Firmen.

