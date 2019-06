Familie im Schlaf von Alko-Lenker tot gefahren

Seit einer Woche kämpfte eine Zehnjährige nach einem folgenschweren Alkolenker-Crash ums Überleben. Vergebens, wie US-Medien am heutigen Montag melden. Jetzt ist auch sie an ihren lebensgefährlichen Verletzungen verstorben.

Ihre 38-jährige Mutter und zwei kleinen Schwestern (3, 5) hatten nicht einmal diese Chance. Sie wurden am 9. Juni getötet, als gegen 01.30 Uhr früh ein 46-Jähriger mit seinem SUV einen Gartenzaun durchschlug und rückseitig in das Haus der Familie in Ceres (Kalifornien) krachte. Einzig der Vater überlebte.

Todeslenker Felix F. wurde von Passanten und Ersthelfern am Verlassen des Unfallorts gehindert und von der Polizei verhaftet. Er befindet sich aktuell immer noch im Gefängnis. Dort wird er vermutlich auch bis zum Ende des Verfahrens bleiben, seine Kaution wurde von einem Richter auf 790.000 Dollar festgesetzt. Der 46-Jährige muss sich nun wegen grob fahrlässigem Totschlags in vier Fällen und Alkohol am Steuer verantworten.

(rcp)