Erneut Nachwuchs für Familie Trump

Ob er überhaupt noch einen Überblick hat? US-Präsident Donald Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen – und bereits neun Enkelkinder. Ab August werden es zehn sein!

Der Sohn des Präsidenten gab heute auf Twitter bekannt, dass seine Frau Lara ein Baby erwartet, für das Paar wäre es das zweite Kind. Eric und Lara haben einen gemeinsamen Sohn.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u