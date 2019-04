Frachterkollision bringt Brücke zum Einsturz

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstag ein Frachtschiff gegen einen Brückenpfeiler gedonnert. Die Kollision brachten ein rund 200 Meter langes Teilstück der Brücke über den Fluss Moju im nordbrasilianischen Bundesstaat Pará zum Einsturz.

Ob bzw. wie viele Tote oder Verletzte das Unglück forderte ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Mindestens zwei Fahrzeuge sollen laut Augenzeugenberichten mit der Fahrbahn in die Fluten gestürzt sein, wie Governeur Helder Barbalho (39) mitteilte.

Zur Stunde suchen Taucher den Fluss nach Überlebenden ab. An Bord des Frachters sollen sich fünf Besatzungsmitglieder befunden haben.

"Im Moment ist es am wichtigsten nach den Opfern zu suchen und deren Familien zu unterstützen", erklärt Barbalho gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur. Er ist selbst an den Unglücksort gereist und hat einen Krisenstab eingerichtet. Seine Eindrücke von der Katastrophe teilte er via Twitter mit der besorgten Bevölkerung.

Die Tragödie könnte für Teile des Bundesstaat weitreichende Folgen haben. Über den Fluss Moju bzw. die Brücke werden Getreide, Mais und Sojabohnen aus den Häfen im Norden ins Landesinnere gebracht.

