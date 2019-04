Frau betäubt Tourist (27) mit K.-o.-Tropfen

Der 27-jährige David Nelson aus Irland will Touristen auf Teneriffa warnen. Im März war der junge Mann mit Freunden auf der spanischen Ferieninsel. Am 23. März ging die Gruppe in Adeje feiern. Am Ende des Abends verlor Nelson seine Freunde jedoch aus den Augen. Er wollte sich deshalb ein Taxi besorgen, das ihn nach Hause bringt. Da wurde er von einer Frau angesprochen.

Die Unbekannte habe ihn verführen wollen, beschreibt er den Vorfall gegenüber Medien. Als er sie zurückwies, sprayte sie ihm eine Substanz ins Gesicht. "Später wurde ich von der Polizei darüber informiert, dass es sich um die Vergewaltigungsdroge Scopolamin handelte", sagt Nelson zum "Irish Independent".

"Die Droge verwandelt dich in einen Zombie"

Was nach diesem Zwischenfall geschah, daran kann sich der 27-Jährige nur vage erinnern. "Mein Handy wurde mir abgenommen, meine Golduhr, ein Armband und 600 Euro aus meinem Portemonnaie. Dann wurde ich zu einem Bankomaten gebracht und die Frau hob von meinen irischen und Schweizer Bankkonten so viel wie möglich ab, bis die Auszahlung verweigert wurde. Die Droge verwandelt dich in einen Zombie."

Die Frau soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sein und lockiges Haar haben. Die Polizei habe Nelson erklärt, dass Touristen regelmäßig mit Scopolamin überwältigt würden. Die Droge wird oft als Rauschgift und auch als Vergewaltigungsdroge missbraucht. Mit den geruchs- und geschmacklosen K.-o.-Tropfen werden Opfer willenlos gemacht und schließlich ausgeraubt oder vergewaltigt. Weil sie schnell abgebaut wird, ist die Droge später im Körper kaum mehr nachzuweisen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(vro)