Angezündeter Igel in Mistkübel gefunden

Am Mittwoch entdeckte eine Frau in einem Mistkübel auf einem Spielplatz einen angezündeten Igel. Das Tier befindet sich nun in ärztlicher Obhut.