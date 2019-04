Frau sucht Hilfe bei Polizei, Beamter vergewaltigt sie

Die Vorwürfe gegen den Polizisten wiegen schwer: der Beamte soll ein Vergewaltigungsopfer in die Falle gelockt und selbst sexuell missbraucht haben. Das berichtet die englischsprachige, pakistanische Tageszeitung "Dawn" am Montag.

Dem Bericht zufolge, hatte die Frau aus der historischen Stadt Uch Sharif, rund drei Monate zuvor Anzeige wegen Vergewaltigung gegen zwei Männer erstattet. Die Ermittlungen in dem Fall wurden daraufhin dem nun beschuldigten Beamten übertragen.

Polizist filmte Übergriff mit

Er soll die Frau dann am 12. April unter dem Vorwand einer weiteren Einvernahme aufs Revier bestellt haben. Von dort lotste er sie in ein nahes Privathaus, wo er vorgab ihre Aussage aufnehmen zu wollen. Stattdessen fiel der Polizist über die Frau her und vergewaltigte sie. Seine Tat ließ er sogar noch von einer Kamera aufzeichnen.

Danach drohte der Beamte seinem Opfer mit "schrecklichen Konsequenzen", sollte sie den Übergriff publik machen. Doch sie ließ sich nicht einschüchtern. Wie "Dawn" berichtet, liegt der Stadtpolizei von Uch Sharif eine Anzeige vor. Der beschuldigte Polizist soll sich aber nach wie vor auf freiem Fuß befinden.

(red)