Frau wartet 90 Minuten auf Pommes – Eskalation

Am Freitag gegen 22 Uhr betrat eine Frau (22) eine Imbissstand in Müllheim Deutschland und bestellte eine Portion Pommes. Nach rund einer Stunde saß sie immer noch mit leerem Magen in dem Lokal. Laut der "Badischen Zeitung" habe es aufgrund des großen Andranges keine Pommes frites mehr vorrätig gehabt. Also ging sie nach draußen, um irgendwo anders zu essen.

Schließlich kehrte sie jedoch wieder dorthin zurück, wo sie die Bestellung aufgegeben hatte. Sogleich servierte ihr ein Kellner die mittlerweile vor 90 Minuten bestellten Pommes. Die 22-Jährige lehnte den Teller ab, woraufhin die Bedienung stinksauer wurde und ihr die heißen Pommes mit Ketchup ins Gesicht warf.

Die Frau wurde durch den Angriff verletzt und erstattete Anzeige. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

