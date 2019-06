Motten, Deutschland 04. Juni 2019 21:28; Akt: 04.06.2019 22:27 Print

Pkw wird gegen Baum geschleudert – Frau stirbt

Im deutschen Motten in Unterfranken kam es am Dienstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.