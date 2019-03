Ganz Neuseeland trauert um Terror-Opfer

Neben der großen Gedenkveranstaltung in Christchurch, wo ein Australier am 15. März einen rassistisch motivierten Anschlag auf zwei Moscheen verübt und dabei 50 Menschen getötet hat, sind ähnliche Trauerfeiern auch in den Großstädten Auckland, Wellington und Dunedin abgehalten worden.

Auf all den Veranstaltungen galten enorm strenge Sicherheitsvorkehrungen. An der Zeremonie in einem Park in Christchurch nahmen Tausende Trauernde teil, darunter Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und Australiens Regierungschef Scott Morrison. Staatsgäste und Vertreter von Glaubensgemeinschaften aus 58 weiteren Ländern waren geladen.

"Rassismus existiert, aber er ist hier nicht willkommen", sagte Ardern unter anderem bei ihrer Rede. Bürgermeisterin Lianne Dalziel sieht das Motiv des von Hass getriebenen Attentats klar in der Spaltung der Neuseeländer. Doch stattdessen habe die Tat "uns vereint".

Moscheen-Angriff in Christchurch

Der Sänger Yusuf Islam, früher unter dem Namen Cat Stevens bekannt, führte seinen Song "Peace Train" auf. Der Musiker konvertierte in den siebziger Jahren zum Islam und nahm den neuen Namen an.

Im Video: Ganz Neuseeland trägt als Zeichen der Solidarität und Trauer Kopftuch.

Alle News zum Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland >>>





(ek)