Geschworenen-Kandidat will El Chapos Autogramm

Tis file handout picture released by the Mexican Interior Ministry on January 19, 2017 shows Joaquin Guzman Loera aka "El Chapo" Guzman (C) escorted in Ciudad Juarez by the Mexican police as he is extradited to the United States. .A US federal judge on March 21, 2017 strictly limited the release of information relating to the trial of Mexican former drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman, citing security reasons. Judge Brian Cogan also ruled that any foreigner who wants to join Guzman's defense team must receive prior court approval before accessing material linked to the case. Guzman, 59, is accused of running the Sinaloa criminal syndicate, one of the world's most powerful drug empires. . / AFP PHOTO / INTERIOR MINISTRY OF MEXICO / HO / RESTRICTED TO EDITORIAL USE-MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/INTERIOR MINISTRY OF MEXICO" NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS-DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS-XGTY - 20170120_PD27935 - Rechteinfo: Bei diesem Bild ist APA-PictureDesk ausschließlich technischer Dienstleister und stellt eine technische Bearbeitungsgebühr in Rechnung. APA-PictureDesk ist weder Urheber noch Rechteinhaber bei diesem Bild. Die Nutzung liegt in alleiniger Verantwortung des Kunden. Nur für redaktionelle Nutzung! - Editorial Use Only! Werbliche Nutzung nur nach Freigabe! (Bild: picturedesk.com)