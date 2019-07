Gewerkschaft fordert Siesta für alle Hitze-Büros

Diese Frau kennt die Leiden der Lohnabhängigen bei Affenhitze. "Südliche Länder machen es vor: Bei einer Hitzewelle brauchen wir auch in Deutschland eine Siesta", fordert Annelie Buntenbach. Dabei gehe es – anders als bei einer herkömmlichen Pause – darum, "tatsächlich für einen längeren Zeitraum abzuschalten", erklärte sie als Vorstandsmitglied des deutschen Gewerkschaftsbunds.

Denn: Arbeiten ohne Siesta gehe an die Substanz und führe zu Überlastung. Da würden Ruheräume in den Unternehmen helfen, in denen "Mitarbeiter auch einmal für eine Stunde die Augen schließen" können, so Buntenbach zur "Saarbrücker Zeitung". Das dürfte aber nicht dazu führen, dass "die Gehsteige hochgeklappt" werden.

Wie lange am Abend nachgearbeitet werden solle? Auf Buntenbachs Antwort wartete "Heute" am Montag vergeblich. Siesta?



Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: