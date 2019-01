Giraffenbulle überlebt Löwenangriff

Schockierendes Video aus dem "Klaserie Private Nature Reserve" in Südafrika: Ein Rudel hungriger Löwen schlich sich dort an eine Giraffe herein, ein Löwe springt dem Langhals auf den Rücken, beißt sich dort fest – vier ganze Stunden lang!



Ganze vier Stunden lang versuchen die Raubkatzen, die Giraffe zu erledigen – aber die verletzte Giraffe gibt nicht auf und wehrt sich erfolgreich: Die Löwen müssen von Dannen ziehen.





(isa)