Google-Mitarbeiter treten in den Kurzstreik

Der Zettel, der am Donnerstag weltweit auf den Tischen von Google-Mitarbeitern zu finden war, sieht auf den ersten Blick harmlos aus. In kindlicher Schnürchenschrift steht auf einer hellblauen Fläche: "Hi, I walked out for a real change."

Erst, wenn man das Kleingedruckte liest, merkt man, dass es bei der Aktion, die am Donnerstag an rund 40 Standorten um den Globus stattgefunden hat, um ein ernstes Problem geht: "Ich bin nicht an meinem Schreibtisch, weil ich mit anderen Googlern und Auftragnehmern streike, um gegen sexuelle Belästigung, schlechtes Benehmen, mangelnde Transparenz und eine Arbeitskultur zu protestieren, die nicht für alle funktioniert. Ich bin später wieder am Platz."

Proteste in Singapur, London, Tokio und Zürich

In Dublin, wo sich der europäische Hauptsitz des US-Internetriesen befindet, legten Hunderte von Mitarbeitern ihre Arbeit vorübergehend nieder, ein ähnliches Bild bot sich in Singapur, London, Tokio und Zürich.

Den Protesten vorausgegangen war ein Bericht von letzter Woche, wonach Google in den letzten zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung entlassen hatte.

Die Google-Mitarbeiter fordern mit ihrer Aktion unter anderem ein anonymes Meldesystem für sexuelle Übergriffe sowie einen einsehbaren Transparenzbericht zum Thema, aber auch Lohn- und Chancengleichheit im Unternehmen. Initiiert wurde der Walkout von einigen Frauen im Unternehmen, ihnen schlossen sich aber zahlreiche männliche Kollegen an.

Deckt Google Fehlverhalten?

Die Beschäftigten reagieren nicht zuletzt auf einen Bericht der "New York Times", wonach Google schützend die Hand über Führungskräfte hielt, denen sexuelle Belästigung oder Nötigung vorgeworfen worden war. Google-Chef Sundar Pichai hatte dazu vergangenen Woche Stellung bezogen und versichert, das Unternehmen fahre einen harten Kurs bei Fehlverhalten und habe allein in den letzten zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen Anschuldigungen sexueller Belästigung entlassen.

Google beschäftigt weltweit rund 90'000 Angestellte, davon rund einen Drittel Frauen.

