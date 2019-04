Jetzt trifft Greta Thunberg Papst Franziskus

Mittlerweile ist sie ein Weltstar - Greta Thunberg, die 16-jährige Schwedin, die mit ihren Klimaprotesten eine weltweite Bewegung ausgelöst hat, auch hierzulande.

Am Mittwoch soll sie nun Papst Franziskus im Vatikan treffen. Die Begegnung wird offenbar nach der Generalaudienz stattfinden, berichteten italienische Medien am Sonntag.

Straffes Programm

Greta wird hierzu mit dem Zug anreisen - Flüge meidet sie. Nach einem Besuch im EU-Parlament soll sie am Dienstag in Rom eintreffen. Nach ihrem Treffen mit dem Papst soll sie am Donnerstag von Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati empfangen.

Am Freitag wird die Schülerin mit den Unterstützern von "Fridays for Future Roma" an der wöchentlichen Demonstration teilnehmen.

