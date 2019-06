Hai verfolgt Schwimmerin an Traum-Strand

Badegäste riefen lauthals der Schwimmerin zu, sie solle sofort wieder zurück an Land kommen - was sie dann auch sogleich tat. Denn direkt hinter ihr befand sich ein Hai, der ihr bedrohlich nahe kam. Die Aufnahmen entstanden am Golf von Mexico am Panama City Beach in Florida (USA).

Stan Battles, der das Video auf Facebook postete, hielt sich in seinem Zimmer im 28. Stock eines Hotels auf, als er die Gefahr im Meer bemerkte: Der Hai kam der badenden Frau gefährlich nahe.

Die Schwimmerin drehte sofort ab in Richtung Küste - der Hai verfolgte sie noch eine Weile, bevor er wieder in tiefere Gewässer verschwand.

(Red)