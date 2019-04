Am offenen Fenster gesessen 17. April 2019 11:06; Akt: 17.04.2019 11:12 Print

28-Jähriger stürzt beim Rauchen in den Tod

In Hannover ist es am Dienstag zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Mann saß am offenen Fenster, um eine Zigarette zu rauchen und fiel in die Tiefe.