Historischer Bahnwagen donnert durch Depot-Wand

"Ich habe die Meldung über den Vorfall zugeschickt bekommen", meldet am Dienstag ein Leserreporter. Er habe dann selbst einen Augenschein vor Ort in der Schweizer Grenzgemeinde Buchs (Kanton St. Gallen) an der Lagerstraße/Eisenbahnweg vorgenommen.

"Offenbar hatte hier ein Wagen zu viel Schuss und donnerte dann durch die Wand", so der 40-Jährige. Was genau passiert sei, wisse er aber nicht. Nur so viel: Absicht sei das bestimmt nicht gewesen. Das Gebäude ist laut dem Leserreporter nämlich erst kürzlich komplett saniert worden. Es müsse sich also um ein Versehen handeln.

Lok konnte nicht mehr bremsen

Laut der SBB ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag kurz nach 10 Uhr. Eine rangierende Lok habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei dann in der Folge beim Lokdepot auf zwei historische Wagen aufgefahren. Diese seien dann durch das Hallentor gedrückt worden.

"Die Ursache dafür ist in Abklärung", teilt die SBB mit. Die Schadenssumme sei noch nicht bekannt. Mitarbeitende der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) würden den Vorfall untersuchen. Verletzt wurde niemand.

