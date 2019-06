Hobbychemiker löst Großeinsatz aus

Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte am Sonntag ein 47-Jähriger im deutschen Bautzen. Weil aus seiner Wohnung ein Schwefelgeruch strömte, verständigten Nachbaren die Feuerwehr.

In der Küche des Mannes soll es laut Experten zu einer Verpuffung, also einer chemischen Reaktion, gekommen sein.

Umfrage Wie gut sind Ihre Kenntnisse in Chemie? Sehr gut! Ich rechne jährlich mit dem Nobelpreis!

Geht so.

Desaströs.

Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) gibt an, dass der 47-Jährige mit Königswasser – einer Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure – hantiert habe. Damit wollte der Mann, der seine Kenntnisse lediglich aus dem Internet bezogen hat, offenbar Gold von Computerplatinen lösen und gewinnen.

Spezialfirmen müssen Chemikalien bergen

Außerdem soll der Hobbychemiker zahlreiche Chemikalien in seiner Wohnung gehortet haben, einige davon in nicht beschrifteten Behältnissen.

Die Wohnung des Mannes wurde nach dem Vorfall versiegelt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Kriminalpolizei waren mit insgesamt 15 Fahrzeugen vor Ort. Heute Montag erfolgt die Bergung der Chemikalien durch Feuerwehr, Chemiker und Spezialfirmen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)