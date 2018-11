Ende einer Ära 12. November 2018 12:00; Akt: 12.11.2018 12:11 Print

Seehofer tritt fix als CSU-Chef ab, bleibt Minister

Horst Seehofer (69) will als CSU-Vorsitzender zurücktreten. Das bestätigte er auf heute einer Pressekonferenz in Görlitz. Das Amt des Innenministers will er weiter halten.