Seehofer will als CSU-Vorsitzender abtreten

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfahren haben will, soll Horst Seehofer als Parteichef der CSU zurücktreten wollen. Der 69-Jährige habe dies bei Beratungen der engsten CSU-Spitze am Sonntagabend in München deutlich gemacht.

Eine entsprechende Erklärung soll im Laufe der Woche folgen. Anfang 2019 soll es demnach einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben.

Bei den bayrischen Landtagswahlen musste die CSU Stimmeinbußen von über zehn Prozentpunkten hinnehmen. Seit der Pleite stand der Parteichef unter enormen Druck.

Die Bilder des Tages:

(red)