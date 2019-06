Hubschrauber stürzt in Haus bei Times Square

In der Nähe des weltberühmten Times Square kam es am Montag zu einem Unglück. Ein Helikopter krachte zunächst auf ein Dach eines Hauses. Teile des Hubschraubers sollen auf die Straße gefallen sein.

Laut der Polizei st die Situation noch recht unklar. Ob und wie viele Verletzte es gibt, wollte man nicht sagen. Der Sender ABC News berichtet, dass beim Unglück ein Mensch ums Leben gekommen ist.

Misslungene Notlandung

Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich nicht um einen Anschlag. Vielmehr soll heftiger Regen und starker Wind zum Unfall geführt haben. Eine Augenzeugin berichtete, dass sie im 36. Stock in einer Sitzung mit Arbeitskollegen sass, als sie spürte, wie das Gebäude wackelte.

Wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich offenbar um eine misslungene Notlandung des Helikopters auf dem rund 50 Stockwerke Gebäude. Dabei sei Feuer ausgebrochen.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44