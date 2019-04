Hund beißt Buben (9) in Wohnwagen tot

Es ist ein unfassbares Drama: Im Küstenstädtchen Looe in der Grafschaft Cornwall haben sich schreckliche Szenen abgespielt. Eine Bulldogge griff in einem Wohnwagen den neun Jahre alten Frankie an. Der Bursche wollte im Ferienpark mit seiner Mama Tawnee Willis, Freunden und der Familie schöne Tage am Meer verbringen.

Bub war mit der Bulldoge alleine

Mike West von der örtlichen Devon Cornwall Police erklärte in einer Mitteilung am Sonntag: „Wir glauben, dass Frankie sich alleine mit dem Hund in dem Wohnwagen aufgehalten hat, während die Erwachsenen, mit denen er dort war, zu diesem Zeitpunkt in einer angrenzenden Einheit waren.“

The boy who was killed during a dog attack at Tencreek Holiday Park in Looe just on Saturday 13 April has been named as 9-year-old Frankie Macritchie from Plymouth; his next of kin are being supported by specialist detectives. https://t.co/qNRbWgKqWm pic.twitter.com/gBJp6mQuOH