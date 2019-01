Hunderte Spinnen regnen plötzlich vom Himmel

Wenn eine Spinne durch die Wohnung krabbelt, ist das für viele Menschen schon ein echter Schock. Was aber, wenn auf einmal hunderte Spinnen vom Himmel regnen? Genau das ist nämlich in Brasilien passiert.

Joao Fonseca war gerade auf dem Weg zu seinen Großeltern, als er merkte, dass sich der Himmel verdunkelte. Gegenüber "Terra do mandu" meinte er: "Ich sah viele schwarze Punkte über mir. Dann fiel plötzlich eine Spinne durch ein offenes Fenster. Ich war komplett geschockt." Er reagierte und

"Spinnen-Regen" nicht selten

Nun fragen sich viele: Wie kann sowas passieren? Spinnenforscher Adalberto dos Santos erklärte gegenüber "Guardian", dass es sich dabei gar nicht um ein seltenes Phänomen handelt. Ist es besonders heiß und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, dann krabbeln Spinnen in luftige Höhen und spinnen dort ihr Netz. Dort oben sind dann für sie die Chancen auf Beute größer.

Die Fäden sind jedoch so fein, dass man diese mit freiem Auge nicht erkennen kann. So hat es den Anschein, als ob die Tierchen durch die Gegend fliegen. Fällt dann ein Tier tatsächlich runter, so entsteht der Eindruck, als ob es Spinnen regnen würde.

Wer also Angst vor Spinnen hat, der sollte an heißen und feuchten Tagen lieber nicht all zu oft in Richtung Himmel schauen. Besonders nicht in Brasilien.

