Mutter und Tochter wegen "Hexerei" getötet

Weil sie mithilfe von Ritualen den Tod einiger Angehöriger herbeigeführt haben sollen, bezichtigte ein Mann im indischen Bundesstaat Jharkand eine benachbarte Frau (56) und ihre Tochter der Hexerei.

Wenig später sind die beiden Frauen getötet worden. Der Nachbar und zwei weitere Männer hätten sie mit Holzstöcken geschlagen und mit einer scharfkantigen Waffe auf sie eingehackt, wie die Polizei im Distrikt West Singhbhum am Samstag mitteilte.

Täter mit Opfern verwandt



Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, als der Ehemann der Getöteten Anzeige erstattete. Die Täter wurden den Angaben nach noch nicht gefasst. Allerdings soll der Haupttäter entfernt mit den Opfern verwandt sein.

Im Jahr 2000 verabschiedete man in Indien ein Gesetz, das Hexenjagden unterbinden soll. Dennoch ereignen sich vor allem in armen und eher rückständigen Regionen des Landes immer wieder Fälle von Folter und Mord an Frauen, die der dunklen Magie beschuldigt werden.

(rfr)