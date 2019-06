US-Angriff auf Iran in letzter Sekunde gestoppt

Dramatische Szenen am Golf von Oman: Eine Spionage-Drohne der USA vom Typ RQ-4 Global Hawk wurde am Donnerstag von der iranischen Revolutionsgarde abgeschossen, angeblich, als sie den Luftraum der islamischen Republik verletzt hatte.

Das Pentagon widerspricht der Darstellung energisch, das unbemannte Fluggerät habe sich die ganze Zeit über omanischen bzw. internationalen Gewässern befunden.

US-Präsident Donald Trump hat auf seinem Lieblingsmedium Twitter den Abschuss der Drohne als "sehr großen Fehler" bezeichnet.

Laut "New York Times" hatte er in Reaktion auch Vergeltungsangriffe angeordnet. "Eine Handvoll" militärischer Ziele im Iran, darunter Radar- und Raketenstellungen, sollten von US-Kampfjets bombardiert werden. Der Angriff im Morgengrauen am Freitag sei aber in letzter Sekunde abgeblasen worden.

Ob Trump seine Meinung änderte, oder sein Kabinett auf ihn einwirkte, um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern, ist nicht bekannt.

Passagierflieger machen Bogen um Iran

Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran hat die zivile Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten Überflüge von US-Passagierflugzeugen über dem Gebiet untersagt. US-Maschinen dürften bis auf Weiteres nicht den vom Iran kontrollierten Luftraum über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman durchqueren, teilte die Behörde am Donnerstag mit. "Erhöhte militärische Aktivitäten und verschärfte politische Spannungen" würden ein "Risiko" für US-Zivilflugzeuge darstellen.

Zuvor hatten die USA ihre Darstellung bekräftigt, wonach sich eine vom Iran abgeschossene Drohne nicht über iranischem Territorium befand. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag eine Karte, welche die Flugroute der Drohne zeigen soll. Demnach flog die Drohne nicht über iranische Hoheitsgewässer. Veröffentlicht wurde auch ein Foto mit den angeblichen Koordinaten zum Zeitpunkt des Abschusses.

Die Koordinaten weichen von denen ab, die zuvor der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif veröffentlicht hatte. Sarifs Angaben zufolge wurden Trümmer der Drohne in iranischen Hoheitsgewässern gefunden.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in den vergangenen Wochen drastisch verschärft. So machte Washington Teheran kürzlich für den Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Der Iran hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Auch Indien hat nach dem Angriff auf die beiden Öl-Tanker im Golf von Oman zwei Kriegsschiffe in die Region verlegt, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte.

(20 Minuten)