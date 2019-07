Lage spitzt sich zu: Iran stoppt zweiten Öltanker

Der Tanker "Stena Impero" soll gegen "internationale maritime Regeln" verstoßen haben, heißt es auf der offiziellen Webseite der iranischen Revolutionsgarden (IRGC). Das Schiff gehört der schwedischen Firma "Stena Bulk".

Unternehmensberichten zufolge sollen sich mehrere unbekannte kleine Schiffe und ein Hubschrauber dem Tanker genähert haben, als sich das Schiff in internationalen Gewässern befunden hat.

Kurz darauf wurde, laut US-Berichten, ein zweiter Tanker gestoppt. Es handelt sich um die „MV Mesdar“, die unter liberianischer Flagge fährt und einer britischen Reederei gehört. Die „Mesdar“ war aus China nach Saudi-Arabien unterwegs.

Beide Schiffe sollen sich derzeit in Richtung der iranischen Küste bewegen.

Kein Kontakt zur Besatzung, keine Verletzten

An Bord der "Stena Impero" befinden sich nach Unternehmensangaben 23 Crew-Mitglieder. Das Schiff war vom Hafen Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus auf dem Weg in Richtung Al-Dschubail in Saudi-Arabien.

Das Notfallkomitee der britischen Regierung, COBRA, ist alarmiert. Derzeit gebe es keinen Kontakt zur Besatzung des Schiffes. Man stehe in engem Kontakt zu den britischen Behörden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(jd)