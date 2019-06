Italiener (58) gab sich als George Clooney aus

Seit 2013 wurden Francesco Galdelli (58) und Vanja Goffi (45) von Interpol gesucht. Das italienische Betrügerpaar, von dem sich der Mann als George Clooney ausgab, ist nach Jahren auf der Flucht nun in Pattaya, Thailand festgenommen worden, wie die BBC berichtete.

"Während der Befragung hat Galdelli gestanden, sich als George Clooney ausgegeben und ein Bekleidungsgeschäft eröffnet zu haben, um Leute dazu zu bringen, ihm Geld zu überweisen", hieß es in einer Stellungnahme der thailändischen Behörden.

Hollywood-Star George Clooney hatte das Paar geklagt. In einem Prozess vor neun Jahren sagte er in Italien auch vor Gericht gegen sie aus. Er war dem Duo vor, seinen Namen in betrügerischer Absicht verwendet zu haben. Galdelli und Goffi werden auch andere Delikte in Italien zur Last gelegt.

Um einer Verhaftung zu entgehen, waren sie aus ihrer Heimat geflüchtet. Die lokale Boulevardpresse bezeichnete die beiden gerne als "Italiens Bonnie und Clyde" - eine direkte Anspielung auf das legendäre Gangsterpaar, das in den USA in den 1930er Jahren etliche Banken, Tankstellen und Geschäfte überfallen hatte.

(rfr)