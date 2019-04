Joe Biden fordert 2020 Donald Trump heraus

Der ehemalige amerikanische Vizepräsident Joe Biden hat am Donnerstag offiziell seine Kandidatur für die Präsidentenwahl 2020 verkündet.

"Die Werte dieser Nation ... unser Ansehen in der Welt ... selbst unsere Demokratie ... alles, was Amerika zu Amerika gemacht hat, steht auf dem Spiel. Deshalb gebe ich heute meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bekannt", so der 76-Jährige über seine Motivation.

Biden hatte seinen Beschluss um 12 Uhr mittags MESZ via Twitter öffentlich gemacht. Der einstige Vize von Ex-Präsident Barack Obama gilt als aussichtsreicher Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur für das Jahr 2020.

(rab)