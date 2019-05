Kanada 05. Mai 2019 16:44; Akt: 05.05.2019 16:44 Print

Doppelt so viele Erst-Kiffer wie vor der Legalisierung

646.000 Menschen konsumierten in Kanada in den ersten drei Monaten des Jahres zum ersten Mal Cannabis. Das sind fast doppelt so viele wie im ersten Quartal 2018.