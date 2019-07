In Gegenverkehr gekracht 11. Juli 2019 10:48; Akt: 11.07.2019 10:52 Print

Mercedes-Lenker sieht "attraktive Frau" – Crash

Weil er eine attraktive Frau am Straßenrand sah, verlor ein 29-Jähriger in Karlsruhe (D) die Kontrolle über seinen Mercedes und geriet in den Gegenverkehr.