"Herz gebrochen" 22. Mai 2019 12:19

Katze "Miggeli" stirbt nach fieser Farbattacke

Katze Miggeli (13) kam am Samstag komplett in gelbe Farbe getaucht heim. Das Tier musste geschoren werden. Nun ist sie an den Folgen der Attacke gestorben.