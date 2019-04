Vatikan spendet keinen Cent für Notre-Dame

Es scheint ein wenig skurril zu sein. Weltweit wurde bereits mehr als eine Milliarde Euro für die Wiederherstellung der Kirche Notre-Dame in Paris gespendet. Doch ausgerechnet der Vatikan sieht von einer milden Gabe ab.

Umfrage Der Vatikan wird sich finanziell nicht an den Kosten für die Renovierung von Notre-Dame betreiligen. Das finden Sie...? Durchaus in Ordnung. Es ist ja ohnehin schon unglaublich viel Geld gespendet worden.

Ein bisschen seltsam. Es muss ja keine Unsumme sein, aber symbolisch sollte der Heilige Stuhl schon einen Beitrag spenden.

Skandalös. Der Vatikan sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas spenden. Besser mehr als wenig.

Untätig wird der Vatikan aber nicht sein

Auf den Beitrag des Vatikans angesprochen, äußert sich der zuständige Kulturminister Kardinal Gianfranco Ravasi folgendermaßen: "Wir können einen Beitrag bei bestimmten Aspekten des Wiederaufbaus leisten. Wir verfügen über weltweit anerkannte Experten." Es sollen also lediglich Fachmänner als "technischer Beitrag" entsandt werden. Eine Kostenbeteiligung wird es allerdings nicht geben, da Frankreich finanziell selbstständig sei. Die Tatsache, dass die Kathedrale in staatlichem Besitz ist, dürfte auch eine Rolle spielen.

Ein weiterer Grund, den Ravasi im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte ist, dass Notre-Dame eine Kirche für "Gläubige und Nichtglaubende" sei. Außerdem sei der Eintritt in Notre-Dame in der Vergangenheit kostenpflichtig gewesen. Frankreich werde es folglich nicht am Geld fehlen, ließ Ravasi den Franzosen ausrichten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)