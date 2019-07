"Pfeift beim Atmen": Wie krank ist Kim wirklich?

Nach dem Treffen mit Nordkoreas fettleibigem und rauchendem Diktator Kim Jong Un twitterte Donald Trump: „Wir hatten ein großartiges Treffen, er sah wirklich gut aus und sehr gesund.“ Da hat sich der US-Präsident möglicherweise geirrt.

Kim, der erste Raucher Nordkoreas. (Bild: Reuters) Kim, der erste Raucher Nordkoreas. (Bild: Reuters)

Denn ausgerechnet auf Trumps Haussender Fox News wird dem US-Präsident widersprochen. Der Arzt und Medizin-Experte des Senders, Marc Siegel, sagte am Montagabend, er glaube, dass der feiste Kim an einem "Obesitas-Hypoventilationssyndrom" leide.

"Was ein modisches Wort für jemanden ist, der fettleibig ist und nicht genug Luft in seine Lungen bekommen kann und einen dicken Nacken hat, wo das Fett im Nacken die Atmung unterdrückt", erklärte der Arzt Siegel.

Ein Lungenemphysem?

Fox-News-Moderator Tucker Carlson - der bei dem Treffen von Kim und Trump am Sonntag nach eigenen Angaben nur rund einen Meter entfernt von den beiden stand - hatte von "pfeifenden Atemgeräuschen" des Nordkoreaners berichtet. Kim habe wie ein Lungenkranken geklungen: „Er keuchte wie ein Patient mit einem Lungenemphysem“. Das wäre eine krankhafte Aufblähung der Lunge.

"Das Rauchen zusätzlich zu der Fettleibigkeit und dem dicken Nacken wird immer zu schweren Gesundheitsproblemen führen", sagte Siegel in Carlsons Sendung. "Auf der Basis dessen, was ich gesehen habe und was Sie beschreiben, wäre ich unbedingt besorgt um seine Gesundheit."

Trump überschreitet Grenze zu Nordkorea

(red)