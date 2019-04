Kind stürzt von Hochhaus - und steht dann einfach auf

In der chinesischen Stadt Chongqing ist eine 6-Jährige aus einem Hochhaus gefallen. Das kleine Mädchen fiel ganze 26 Stockwerke tief. Doch was dann passiert, grenzt an ein Wunder.

Man müsste in einem solchen Fall vom Schlimmsten ausgehen. Nicht so bei dieser 6-Jährigen. Als wäre nichts passiert, steht sie einfach auf und geht davon.

Glück - und Schutzengel

Erst einige Zeit später wird das kleine Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellt man fest, dass sie sich den Arm gebrochen hat. Und das bei einem Sturz aus dem 26. Stock.

Die 6-Jährige hatte offenbar Glück, dass ihr Sturz von einer Abdeckplane abgefedert wurde, wie der Mitschnitt einer Überwachungskamera zeigt. Zusätzlich scheint sie eine Menge an Schutzengeln gehabt zu haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)