König stoppt Wagen, um mit Unfallopfer zu reden

König Abdullah Ri’ayatuddin war auf dem Weg nach Istana Melawati, er wollte dort ein Pre-Kabinett-Meeting abhalten.

Auf seiner Strecke dorthin hatte sich jedoch ein Unfall ereignet. Als die Kolone des König am Unfallwagen vorbeifuhr, befahl Abdullah Ri’ayatuddin sofort anzuhalten, heißt es in einer Mitteilung des Palastes.



Seine Majestät stieg höchstpersönlich aus seinem Wagen und schritt, umringt von seinen Bodyguards zum verunfallten Fahrzeug. Dor sprach er mit dem Unfallopfer – seine Stab machte fleissig Fotos von der Begegnung.



Laut Mitteilung aus dem Palast wurde die Unfalllenkerin nicht verletzt, der Wagen dürfte jedoch Schrott sein.

König punktet mit Volksnähe und Bescheidenheit



Bereits vor einer Woche geriet der König in die Schlagzeilen: Er wollte sich bei einem Schnellimbiss etwas zu essen kaufen – und stellte isch dabei brav in der Schlange an.

Der König uns seine Ehefrau.

Der 59-Jährige wurde dabei fotografiert, dass er bei einer Schnellimbisskette in der Schlange stand, um sein Essen zu bestellen. Bodenständigkeit und Volksnähe werden bei ihm offenbar ganz groß geschrieben.

