Konzern lässt Frachtzug absichtlich entgleisen

In Western Australia stoppte der Lokführer einen zwei Kilometer langen Zug, beladen mit Eisenerz, auf der Strecke, da er eine Problem mit einem der 268 Wagons bemerkt hatte.

Doch plötzlich fuhr der Zug des Unternehmens BHP ohne ihn weiter – und das 92 Kilometer lang auf der firmeneigenen Strecke von Newman in Richtung Port Hedland in der abgelegenen Region Pilbara.

50 Minuten war der Zug unterwegs, bis man entschied, ihn an einer Serie von Weichen entgleisen zu lassen. Umgestellt wurden sie per Funk im 1.500 Kilometer entfernten Perth.

Der Schaden ist nicht nur am Zug beträchtlich; es wurden auch 1,5 Kilometer Gleise zerstört. Allerdings will man laut BHP den Betrieb auf der Strecke in rund einer Woche wieder aufnehmen können.

