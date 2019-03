Trauer um All-Helden: Waleri Bykowski ist tot

Für seinen Mut und Verdienste in der Raumfahrt, wurde Waleri Bykowski zum Held der Sowjetunion und der DDR. Der ehemalige Kosmonaut verstarb am Mittwoch, 27. März 2019, im Alter von 84 Jahren in der Nähe von Moskau.

Bykowskis bekannteste Mission im All war "Sojus 31". Gemeinsam mit dem DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn startete der Russe mit dem Rufzeichen "Habicht" am 26. August 1978 zur Raumstation Saljut 6, wo das Duo acht Tage lang 125 Mal die Erde umkreiste.



Bykowski (l.) und Sigmund Jähn vor ihrer Rückkehrkapsel Sojus 29. (Quelle: Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0)

Auch Jähn galt danach als Held in der DDR. Bis zuletzt standen sich die beiden Raumfahrer nahe. "Wir hatten uns gut verstanden. Wir hatten regelmäßigen Kontakt zu den Feiertagen", erzählt Jähn.

Auch Präsident Wladimir Putin fand zum Abschied herzliche Worte. Er ehrte den verstorbenen Kosmonauten als "Menschen mit außergewöhnlichem Mut und Stärke."

