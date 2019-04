Krankenschwester adoptiert Baby, das niemand besuchte

Liz (45) ist Single, sie lebte bisher alleine in Brighton (US-Bundesstaat Massachusetts) und hatte bereits damit abgeschlossen, ihr Leben kinderlos verbringen zu müssen. Dann das Wunder: Die Krankenschwester lernte im Jahr 2017 die kleine Gisele kennen: Eine Krankenschwesterkollegin schob das Baby in seinem kleinen Bettchen durch die Gänge. Für Liz war das Mädchen mit den großen blauen Augen Liebe auf den ersten Blick, sie fragte sofort: „Wer ist denn dieser hübsche kleine Engel?“

Baby war als Frühchen zur Welt gekommen

Giseles Geschichte berührte Liz zutiefst: "Das Mädchen war als Frühchen mit nur 900 Gramm zur Welt gekommen. Weil die Eltern Heroinsüchtige sind, kam das Kind in die Obhut der Fürsorge. Um das Kind aufzupäppeln wurde es mit 16 Wochen in die Kinderklinik überstellt – traf dort auf Krankenschwester Liz.

Kind wurde von niemanden im Krankenhaus besucht

Die erste Begegnung mit Gisele wird Liz nie vergessen: „Sie hat mich genau so gebraucht, wie ich sie. Da war etwas in ihren Augen, mit dem ich mich sofort verbunden fühlte.“ Die Krankenschwester beschließt, das Baby nicht mehr aus den Augen zu lassen – und dabei fällt ihr etwas sehr trauriges auf: In den fünf Monaten, die Gisele im Spital verbringt, wird sie kein einziges Mal von ihren Eltern oder anderen Verwandten besucht. Sofort beschließt Liz, sich bedingungslos um das kleine Mädchen zu kümmern und stellte einen Antrag auf Adoption des Kindes.



Im Alter von neun Monaten durfte Liz Gisele mit nach Hause nehmen – ihr die Geborgenheit und Liebe schenken, die das Kind verdiente. Happy End: Durch die Großfamilie ihrer Adoptivmama hat Gisele jetzt auch viele Kinder zum Spielen …





