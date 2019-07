Kroatien stellt Weichen für Euro-Einführung

Kroatien will den Euro. Wie Finanzminister Zdravko Maric am Mittwoch ankündigte, wird das Land die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus noch in dieser Woche beantragen.

Umfrage Kroatien könnte den Euro bekommen. Das finden Sie...? Toll! Kein Umwechseln mehr im Urlaub.

Finde ich nicht so gut.

Schrecklicher Gedanke!

Ist mir egal.



Macht sich für den Euro stark: Finanzminister Maric - Quelle: picturedesk

Euro-Staaten können Veto einlegen

Um den Euro als Währungsmittel einführen zu können muss Kroatien mindestens zwei Jahre lang am Wechselkursmechanismus (ERM II - European Exchange Rate Mechanism II) teilnehmen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kroatiens Währung nicht zu stark schwankt.

Sollten die Euro-Staaten sowie die Europäische Zentralbank kein Veto einlegen, könnte der Balkan-Staat 2023 der Währungsgemeinschaft beitreten. Aktuell ist der Euro in 19 Staaten offizielles Währungsmittel.



(mr)