LKW-Rad fliegt durch Scheibe – Autofahrer tot

Am Mittwochvormittag kam es im Schweizer Gotthard-Tunnel zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die wichtige Verkehrsader musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

"Kurz nach neun Uhr kam es im Gotthard zu einem Unfall. Ein Sattelschlepper mit Anhänger verlor ein Rad. Dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Reisebus", so eine Sprecherin der Kantonspolizei Uri gegenüber "20 Minuten": "Das Rad prallte vom Car hinter den Lastwagen und traf frontal auf ein Auto." Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Straßentunnel musste für Rettungs- und Aufräumarbeiten rund drei Stunden gesperrt werden.

