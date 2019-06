Lambo-Fahrer kracht bei Flucht vor Polizei in Mauer

Der Kantonspolizei Basel-Stadt fiel in der Nacht vom Freitag auf Samstag um ca 3.20 Uhr ein Lenker auf, der in seinem Lamborghini ein Stoppschild missachtete.

Der 22-Jährige wollte sich der Kontrolle entziehen und versuchte mit seinem Supersportwagen zu flüchten. Die Fahrt durch Kleinbasel endete jedoch bereits nach wenigen Minuten mit einem Selbstunfall an einer Mauer. Der Lenker war ohne gültigen Fahrausweis unterwegs und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Aufgefallen war der Lenker bereits vor der Missachtung des Stoppschilds. Er fuhr in mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen.

In Mauer geprallt

Auf seiner Fahrt hinterließ er zahlreiche Schäden, so unter anderem an einem weiteren Fahrzeug sowie an Verkehrsteilern und mehreren Zäunen. Als der Lenker auf der falschen Straßenseite unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte schließlich in die Mauer.

Der Lenker wurde positiv auf Drogen und Alkohol getestet. Er wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt und musste die

Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt band nach dem Unfall auslaufende Flüssigkeit. Das Unfallfahrzeug musste geborgen werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)