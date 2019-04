Lehrer wollte Ex-Schüler (10) ermorden lassen

Deonte T. (36) und sein 30 Jahre ältere Lebensgefährte Michael J. mussten sich am Mittwoch vor einem Gericht in St. Louis (Missouri, USA) gleich wegen mehrerer schwerer Vergehen verantworten: 2015 soll der damalige Aushilfslehrer an einer Volksschule, Deonte T., einen Siebenjährigen aus der Klasse genommen und zu Oralsex gezwungen haben.

Obwohl der Bub sofort zur Polizei ging und die Tat anzeigte, passierte nichts. Weil der zuständige Beamte versetzt wurde, landete der Fall bei den Akten, ohne dass die Ermittlungen abgeschlossen gewesen wären.

Währenddessen beendete Deonte T. seine Ausbildung zum Lehrer und erhielt eine Anstellung in einem anderen Schulbezirk. Trotz der offenen Ermittlungen bestand er offenbar den Background-Check der Behörden. Er soll wieder in einer Volksschule unterrichtet haben, als er festgenommen wurde.

Warum der 36-Jährige dann im Februar diesen Jahres plötzlich Mordpläne gegen sein früheres Opfer schmiedete, ist nicht bekannt. Er soll einen ehemaligen Zellenkumpanen angeheuert haben, den mittlerweile zehnjährigen Buben zu töten. Das Honorar für die Bluttat soll Michael J. ausgelegt haben.

Glücklicherweise kam es dazu nicht. Der vermeintliche Auftragskiller verriet die finsteren Absichten des Duos an die Polizei, was zu dessen Festnahme führte. Sowohl Deonte T. als auch sein Lebensgefährte bekannten sich am Mittwoch zu den Vorwürfen als nicht schuldig.

