Lieferwagen explodiert bei Bestellung am Drive-in

"Auf offener Flamme gegrillt, [...] mit echtem Feuer" – so lautet eines der Werbeversprechen der US-amerikanischen Fastfoodkette Burger King. Das hatten die Werbetexter dabei aber definitiv nicht im Sinn: Am Freitag hat sich ein Pick-up-Truck im Drive-in einer Filiale in Beebe, Arkansas, in einen Feuerball verwandelt.

Die Ursache war laut dem Sender KATV ein Leck in einem Gastank auf der Ladefläche. Ein Burger-King-Angestellter hatte den Fahrer noch auf das undichte Ventil hingewiesen. Dieser versuchte den 50-Kilo-Tank noch zu verschließen, als dieser Feuer fing und kurz darauf mit einem ohrenbetäubenden Knall in die Luft flog.

Der Fahrer musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht werden, kam wie durch ein Wunder aber mit dem Leben davon. Sowohl an der Fassade, als auch im Inneren des Schnellrestaurants entstand erheblicher Sachschaden.

