Live auf Twitter: Sohn will Freundin rausschmuggeln

Das Leben eines Teenagers ist oft schwer, besonders mit einem Stiefvater wie Tricky-D. Der Amerikaner blätterte den Junior während eines heimlichen Damenbesuches auf. Der Bursche hatte nämlich einen fatalen Anfängerfehler gemacht, er ließ die Schuhe seiner Angebeteten, die ohne Erlaubnis zu Besuch war, im Flur stehen.

Tricky-D. tat, was ein Stiefvater tun muss – er twitterte seine Entdeckung live auf Twitter mit:

So, my stepson has a girl upstairs in his room that stayed the night and my wife doesn't know yet. I'm curious on how he plans to smuggle her out now that the whole family is awake...



...and now we wait.