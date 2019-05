Löwen jagen aus Not Stachelschweine

Für Löwen können Stachelschweine trotz ihrer Stacheln eine attraktive Beute sein. Allerdings werden die Raubtiere dabei oft verletzt. Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass es meist junge männliche Löwen sind, die Stachelschweine jagen.

Dies sei eine Art Syndrom junger, törichter Männchen, sagte Julian Kerbis Peterhans vom Field Museum in Chicago. Außerdem scheinen Löwen in einer trockenen Umgebung öfter Jagd auf Stachelschweine zu machen als in Regionen mit mehr Alternativen, wie das Museum berichtet. Die Forscher präsentieren ihre Arbeit im "Journal of East African Natural History".

Zu kleines Nahrungsangebot

Sie zogen aus ihren Ergebnissen Schlüsse mit womöglich weitreichenden Konsequenzen: Eigentlich würden Löwen Tiere wie Antilopen, Zebras und Büffel bevorzugen. Wenn sie aber Stachelschweine jagten, sei dies ein Zeichen, dass es ein Problem mit dem Nahrungsangebot in der Umgebung gebe. Dies könnte auch eine Bedrohung für Menschen und ihr Vieh darstellen.

Die Wissenschaftler untersuchten nach Angaben des Museums die Beziehung zwischen Löwen und Stachelschweinen anhand teilweise alter wissenschaftlicher Literatur, Zeitungsartikel und sogar Youtube-Videos. Sie fanden demnach Hinweise auf rund 50 Vorfälle, in denen Löwen von Stachelschweinen getötet oder verletzt wurden.

