Lottospieler gewinnt dank Glückskeksen 199 Mio.

Charles W. Jackson Jr. (66) hat von seiner Enkelin vor zwei Jahren ein Glückskeks bekommen, diesen hatte sie aus einem vietnamesischen Restaurant mitgebracht. Seither spielt der ehemalige Ladenbesitzer aus Cumberland County (North Carolina) mit den fünf auf den Zettel gedruckten Zahlen regelmäßig Powerball-Lotto. „Klar spielt man, um zu gewinnen“, sagte er, nachdem er den Jackpot knackte. „Aber geglaubt habe ich daran nie.“

Auch in jenem Augenblick, in dem er die Gewinnzahlen sah, hielt er sich noch nicht für einen frischgebackenen Multimillionär. Er hatte eine der Zahlen nicht richtig mitbekommen, dachte zuerst, er habe nur 50.000 Dollar gewonnen. Während er sich darüber freute, sah er noch einmal genauer hin – und fiel beinahe vom Stuhl.

Was macht der Glückspilz jetzt mit dem Geld?

Ein wenig vom Gewinn soll sein Bruder bekomme, etwas will er spenden. Außerdem plant Jackson eine Reise mit seiner Frau. "So viel Geld. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache, ich hoffe nur, dass es mich nicht verändert. Ich werde weiter Jeans tragen, vielleicht kaufe ich mir aber ein paar neue", so Jackson auf der Pressekonferenz.

(isa)