17-Jährige ermordet, weil sie zur Schule gehen wollte

Eine Gruppe aus sieben Männern attackierte und tötete die Schülerin im Beisein ihrer Familie. Die Bluttat kam Anfang April ans Licht, als völlig aufgelöste Angehörige bei der Polizeiinspektion in Motipur eintrafen.

Sie gaben an, von den Killern stundenlang in ihrem eigenen Haus als Geisel gefangen gehalten worden zu sein. Das berichtet die "Times of India". Vier der sieben Mordverdächtigen konnten in der Zwischenzeit verhaftet und verhört werden.

Ein Nachbar des Mädchens schilderte gegenüber der Zeitung das bizarre Motiv hinter dem Mord. Die Dorfgemeinschaft sei gegen eine Weiterbildung von Frauen nach dem Schulabschluss gewesen – der Widerstand der 17-Jährigen hätte demnach in dieser Bluttat gegipfelt.

